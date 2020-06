Numa cerimónia minimalista do 10 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o seu discurso de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para relembrar que o país "não pode fingir" que não existe a pandemia da Covid-19, tal como não pode fingir que existe uma crise económica e financeira.O Presidente da República iniciou o seu discurso num Mosteiro dos Jerónimos com apenas seis convidados e o presidente da cerimónia, o cardeal Tolentino de Mendonça, lembrando que estas comemorações deviam ser no Funchal, mas que por força da pandemia, os planos tiveram de ser alterados. O plano original passava por comemorarar o 10 de junho entre a Madeira e a África do Sul. Marcelo descreveu ainda que estes são "tempos ingratos e decisivos" e questionou se "percebemos mesmo o que se passou e passa ou se preferimos voltar ao passado", lembrando o número de mortos, infetados, desempregados e empresas em dificuldades.Defendendo que os portugueses "uniram-se no essencial", Marcelo questionou ainda se Portugal percebeu onde falhou e que os próximos meses são uma "oportunidade única para mudar o que temos de mudar". "Portugal não pode fingir que não existiu ou não existe pandemia, como não pode fingir que não existe crise financeira", indicando que este ano de 2020 é "o momento para acordarmos todos para essa realidade".