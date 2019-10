Marcelo ouve os partidos antes de Costa iniciar negociações

Gerigonça 2.0: Costa quer BE e PCP em novo entendimento a quatro anos Secretário-geral do PS vai conduzir as negociações com os partidos da esquerda parlamentar para tentar um acordo para toda a legislatura. A intenção é que Bloco de Esquerda e PCP se mantenham dentro da solução política que governou nos últimos quatro anos. Em caso de nega, deve avançar a negociação anual.



Costa já convocou reuniões com partidos de esquerda O primeiro-ministro espera ser indigitado esta terça-feira como primeiro-ministro e convocou possíveis parceiros para uma reunião na quarta-feira. - Portugal , Sábado.

Brexit deixa Marcelo com urgência em indigitar novo primeiro-ministro O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu, esta segunda-feira, que mantém a postura que teve nos últimos quatro anos, ao comentar os resultados eleitorais deste domingo. "O Presidente está empenhado na estabilidade, como esteve na última legislatura", disse aos jornalistas no Estoril, recordando que existem agora vários procedimentos a cumprir.

Luís Marques Mendes analisa em exclusivo no Jornal de Negócios os resultados das eleições legislativas. Leia o artigo do ex-líder do PSD.Secretário-geral do PS vai conduzir as negociações com os partidos da esquerda parlamentar para tentar um acordo para toda a legislatura. A intenção é que Bloco de Esquerda e PCP se mantenham dentro da solução política que governou nos últimos quatro anos. Em caso de nega, deve avançar a negociação anual e caso a caso.Em 15 eleições para a Assembleia da República desde o 25 de abril, nenhuma garantiu a presença de tantos partidos no Parlamento como a do passado domingo.Para esta segunda-feira, está marcada uma reunião do Comité Central do PCP . Na noite eleitoral, Jerónimo de Sousa admitiu que "não haverá papel assinado com o PS".O secretário-geral do PS inicia na quarta-feira uma primeira ronda de conversações com as forças da esquerda parlamentar (BE, PCP, PEV e Livre) e com o PAN, procurando assegurar condições de governabilidade a partir do novo quadro político. O Observador adianta que será António Costa a deslocar-se às sedes do Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Livre e PAN e que a delegação socialista, além do líder, incluirá o presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , vai ouvir, esta terça-feira, os dez partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo, nos termos da Constituição, e espera logo de seguida receber e indigitar o primeiro-ministro."Espero ainda amanhã [terça-feira], se for possível, em termos de tempo, depois receber em Belém o primeiro-ministro que vier a resultar em termos de indigitação da audição dos partidos", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na segunda-feira.Segundo o chefe de Estado, existe "uma razão de urgência", que é a realização de "um Conselho Europeu muito importante para discutir o 'Brexit'", na próxima semana, nos dias 17 e 18 de outubro, quinta e sexta-feira.