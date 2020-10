freitasHá 3 horas

Sr professor talvez melhor seria ter dito,este 5 de Outubro 1910, veio mostrar como os assasinos de D.Carlos e seu filho os republicanos logo de seguida mudaram a côr da bandeira nacional ,passou de branco e azul para verde e amarelo.Bandeira essa que eu mesmo velhinha conservo,em memória dos nossos bravos honestos Reis Portugal os quase 7 séculos de reinado ?este nobre povo foi admirado pelos 7 continentes do mundo, hoje somos os pedintes da Europa tudo porque não temos lideres desde 1910 para cá .Doravante sr professor digo professor pois como presidente? jamais o será na mente de muitos portugueses .Aqueles que votaram na sua pessoa mais de metade ficou muito infeliz,acredito que o sr como professor seja bom com PR? é sua República desde 5 Implantada em 1910 foi o celebrar do maior assasinato da história portuguesa,o que veio a seguir foi?guerras ,ditaduras,corrupção,nação sem leis para a combater,fantoches,marionetas,politicos vivendo acima das leis etc etc.vá tirando selfis .