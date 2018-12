Marcelo devolve ao Governo o diploma sobre tempo de serviço dos professores. O chefe de Estado pede que "a matéria constante do presente diploma seja objecto de processo negocial sindical".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu esta quarta-feira ao Governo o diploma que prevê a recuperação parcial do tempo de serviço dos professores.



De acordo com o site da Presidência, o chefe de Estado "remete, sem promulgação", o diploma aprovado pelo governo, que contempla para progressão na carreira dois anos e meio do tempo de serviço que os docentes viram congelado. Contudo, os sindicatos reclamam nove anos, quatro meses e 29 dias.



"Remeto, sem promulgação, nos termos do artigo 136.º, n.º 4 da Constituição, o diploma do Governo que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente, para que seja dado efectivo cumprimento ao disposto no citado artigo 17.º, a partir do próximo dia 1 de Janeiro de 2019", lê-se no comunicado da presidência.



O chefe de Estado pede que "a matéria constante do presente diploma seja objecto de processo negocial sindical". "A Lei do Orçamento do Estado para 2019, que entra em vigor no dia 1 de Janeiro, prevê, no seu artigo 17.º, que a matéria constante do presente diploma seja objecto de processo negocial sindical", lê-se ainda.



Recorde-se que no Orçamento do Estado para 2019, PSD, CDS-PP, BE, PCP e Os Verdes entenderam-se para aprovar -- com o voto contra do PS - um artigo que força o Governo a retomar as negociações, mas não para incluir no documento as propostas de BE e PCP que estipulavam uma calendarização para a recuperação integral do tempo de serviço dos professores.



O Governo aprovou em 20 de Dezembro, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que prevê a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias de tempo congelado aos professores (em vez dos mais de nove anos exigidos por esta classe profissional). Contudo, as organizações sindicais de professores pediram a Marcelo Rebelo de Sousa que vete o decreto-lei, por entenderem que "está ferido de ilegalidades e inconstitucionalidades".



A aprovação do decreto-lei aconteceu dois dias após a última reunião negocial entre as dez estruturas sindicais de professores e representantes dos ministérios da Educação e das Finanças, que terminou sem acordo.