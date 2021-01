Marcelo não precisa de ficar isolado, decide ARS

baixo risco" pela Autoridade Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o diretor-geral de informação da SIC, Ricardo Costa, e uma nota publicada na página da Presidência da República. Relacionado Marcelo Rebelo de Sousa testa negativo à covid-19 Marcelo está em isolamento profilático. Debate desta noite mantém-se



Na página da Presidência pode ler-se que a ARS comunicou "à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda-feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático". Com esta informação, Marcelo "retomou o seu programa de trabalho".



Numa publicação feita na rede social Twitter, o jornalista explica que o Presidente não ficará em isolamento e que o debate desta noite na SIC com André Ventura será presencial.



Marcelo considerado baixo risco pela DGS. Não fica em isolamento. Debate na SIC com André Ventura será presencial — ricardo costa (@RcostaRicardo) January 6, 2021



O candidato com quem Marcelo vai debater esta noite, André Ventura, sugeriu que Marcelo estaria a fugir do debate com uma publicação enigmática na rede social Twitter.





Ele há coincidências (quase) providenciais... — André Ventura (@AndreCVentura) January 6, 2021



O Presidente da República realizou dois testes, um de antigenio e outro PCR.



"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", diz uma nota publicada na página da Presidência da República.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai precisar de cumprir o isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um infetado com covid-19 por ter sido considerado um contacto de "