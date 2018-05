O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte do líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso Dhlakama, pela qual expressou o seu pesar ao Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

Numa curta nota, de dois parágrafos, publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de Afonso Dhlakama" e "apresenta as suas condolências à família" do presidente da Renamo, referindo que "anos atrás" os dois se encontraram em Moçambique.

"Em mensagem enviada ao Presidente Nyusi, o chefe de Estado expressou o seu pesar pelo falecimento do líder da Renamo, partido com assento na Assembleia da República de Moçambique, e interlocutor privilegiado nos caminhos do diálogo, da paz e da concórdia neste nosso país irmão", lê-se na mesma nota.

Afonso Dhlakama, presidente da Renamo, morreu hoje, aos 65 anos, disse à Lusa fonte partidária.

Dhlakama vivia refugiado na serra da Gorongosa, no centro do país, desde 2016, como havia feito noutras ocasiões, quando se reacendiam os confrontos entre a Renamo e as forças de defesa e segurança de Moçambique.