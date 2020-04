O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta segunda-feira, depois de uma reunião com os presidentes dos cinco maiores bancos em Portugal para os alertar para a necessidade de apoiar a economia, que "a banca está atenta à situação do País". "Saio desta reunião com um estado de espírito motivado", confessou.



O estado de espírito é de "grande mobilização no sentido de ajudar a economia portuguesa num período que será difícil", garantiu o Chefe de Estado. "A banca portuguesa está a acompanhar, com muita atenção, a realidade do País", disse ainda, explicando que os bancos "tomaram iniciativas para além da aplicação das medidas aprovadas pelo Governo".



Portugal regista hoje 311 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que no domingo, e 11.730 infetados (mais 452), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (168), seguida da região Centro (76), da região de Lisboa e Vale do Tejo (60) e do Algarve, com sete mortos.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 91.794 casos suspeitos, dos quais 4.500 aguardam resultado das análises. O numero de doentes recuperados quase duplicou, passando para 140. A DGS regista ainda 23.470 contactos em vigilância pelas autoridades (mais 261 do que no domingo).