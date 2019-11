A carregar o vídeo ...

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se com o sem-abirgo que encontrou o bebé dentro de um caixote do lixo, em Lisboa.A criança está nos Cuidados Intensivos da Unidade Neonatal da Maternidade Alfredo da Costa e encontra-se "saudável".Veja abaixo o vídeo do momento em que o bebé é retirado do ecoponto.