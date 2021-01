Marcelo Rebelo de Sousa está em isolamento profilático, depois de ter tido contacto com uma pessoas infetada com covid-19. O anúncio foi feito na página da Presidência."O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", refere a nota publicada online Segundo a SIC, o infetado é Paulo Magalhães um dos assessores de Marcelo Rebelo de Sousa.Como candidato à Presidência da República, Marcelo tinha marcados debates, um deles já esta noite com André Ventura. A SIC anunciou entretanto que o debate se vai manter e que o Presidente da República aguarda indicações das autoridades de saúde. Uma das hipóteses é de que seja feito à distância, algo a que a candidatura de André Ventura não se opõe.