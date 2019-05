António Costa faz declaração ao País após reunir com Marcelo

Reunião semanal às quintas-feiras não aconteceu porque Marcelo estava na China. Costa está em reunião de emergência devido a contagem integral do tempo de serviço dos professores.

O primeiro-ministro faz hoje uma declaração ao país, após reunir-se com o Presidente da República na sequência da crise causada com a aprovação pelo parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.



Segundo fonte oficial do executivo, a declaração ao país de António Costa será feita a partir da residência oficial do primeiro-ministro.



O primeiro-ministro reúne-se hoje à tarde com o Presidente da República, na sequência da crise causada com a aprovação pelo parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.



O primeiro-ministro convocou para hoje de manhã, com caráter de urgência, uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, encontro que ainda está a decorrer na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.



O parlamento aprovou quinta-feira uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.