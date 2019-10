O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , e o primeiro-ministro indigitado, António Costa , vão reunir-se esta terça-feira a tarde, em Belém.A habitual reunião entre o Chefe de Estado e o líder do Executivo costuma ocorrer à quinta-feira, mas a presença do primeiro-ministro no Conselho Europeu levou a antecipar o encontro: Costa viaja na quarta-feira e só regressa dois dias mais tarde.Segundo o Diário de Notícias, o primeiro-ministro pode aproveitar o encontro para apresentar a Marcelo os nomes que vão compor o novo Governo, um processo que ambos querem ver concluído tão rápido quanto possível.