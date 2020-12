Marcelo Rebelo de Sousa acabou de anunciar que é candidato nas próximas eleições presidenciais, de 24 de janeiro.Marcelo começou por pedir desculpa pela "estreiteza" do lugar, um sinal dos tempos. O lugar é a pastelaria Versailles, em Lisboa, junto ao Palácio de Belém."Há muito que defendo que deve haver debates frente a frente com todos os candidatos. E assim farei", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa, desejando boa sorte e saudando os outros candidatos à Presidência."São três as palavras que tenho para vos dizer: simples e diretas. A primeira palavra é para vos dizer que sou candidato à Presidência da República, porque temos uma pandemia e uma crise para vencer. Temos uma oportunidade de mudar para melhor Portugal. Não vou sair a meio da caminhada penosa. A segunda palavra é para quem me apoiou no primeiro mandato. Agradeço-vos em especial a compreensão e o apoio nos momentos difíceis como os incêndios de 2017 ou a declaração de estado de emergência, em março. A terceira palavra uso-a para vos garantir que quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo que concorreu em 2015. Sou exatamente o mesmo.""Humildemente aguardo o vosso veredicto. Seja ele qual for, será para o bem de Portugal", declarou Marcelo no seu discurso de recandidatura a Belém.O Presidente da República aguardou pela aprovação do estado de emergência para o Natal e Ano Novo para apresentar a sua candidatura a um segundo mandato para Belém. Foi esta segunda-feira de manhã que se soube que o anúncio ira acontecer esta tarde.Marcelo fez o anúncio da primeira candidatura na sua terra natal, Celorico de Bastos. Para a recandidatura escolheu a pastelaria Versailles, em Lisboa, onde em 2015 funcionou a sua sede de campanha.