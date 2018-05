O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que é urgente que os partidos "actuem" em relação a alterações necessárias na Justiça, sem que seja necessário esperar pelo fim de julgamentos mediáticos. Apesar de não referir directamente processos como o de José Sócrates ou de Manuel Pinho, o Chefe de Estado sublinhou que os políticos devem actuar "não dependendo de casos concretos, de processos concretos, de vicissitudes concretas"."Se há necessidade de elaborar legislação que corresponda verdadeiramente àquilo que é fundamental para o País ou para o Estado de direito democrático, então eu penso - mas está nas mãos dos partidos - que os partidos devem actuar", disse Marcelo numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença.O Presidente revelou ainda ter esperança que os deputados dos vários partidos sejam capazes de ir além do pacto, que deixou de fora questões como o enriquecimento ilícito e a delação premiada, no caso da corrupção. "Admito que há muitas outras iniciativas pensáveis, que vão para além daquilo que foi na altura discutido pelos parceiros da Justiça", sublinhou.Na Assembleia da República funciona desde há dois anos uma comissão eventual para o reforço da transparência que discute legislação para punir o enriquecimento injustificado. Os projectos de lei de PSD, PS, BE, PCP e CDS seguem, essencialmente, uma via de sancionar a omissão ou falsificação em declarar rendimento, património e interesses de um conjunto de titulares de cargos públicos e políticos, para produzir legislação que penalize o enriquecimento injustificado, já que versões anteriores que seguiam a via penal de criação de um crime de enriquecimento ilícito ou injustificado chumbaram no Tribunal Constitucional, designadamente por inverterem o ónus da prova.Aquela comissão discute também alterações a diversos diplomas, entre os quais a lei de controlo público de riqueza dos titulares de cargos políticos, lei dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e o estatuto do deputado.A regulamentação da representação de interesses (o chamado 'lobby') também poderá sair daquela comissão eventual, existindo iniciativas do PS e do CDS-PP e o PSD é favorável aquele tipo de legislação. A comissão da transparência encontra-se actualmente em fase de votações indiciárias.

Esta sexta-feira, Marcelo já se escusara a comentar a decisão do antigo primeiro-ministro José Sócrates de se desfiliar do PS, manifestou-se apenas contra ligações entre sectores económicos e políticos.

O Chefe de Estado alegou que a saída do antigo primeiro-ministro do PS que se trata de um caso individual, que está a cargo da justiça e que envolve a vida interna de um partido. "Portanto, a três títulos, eu não posso comentar esta matéria", rematou.