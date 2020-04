"A vida e a saúde exigem que a economia e a vida não parem", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na declaração emitida a partir do Palácio de Belém. Para isso será necessário continuar a controlar a doença, apontou, o que continuará a mudar a vida dos portugueses. "Tem sido e vai continuar a ser uma mudança radical nas nossas vidas", previu o Presidente, que admite que será preciso proceder à "descompressão possível" da economia ainda com infectados a surgirem de forma diária.





Marcelo traçou quatro fases: uma primeira em que se tentou "evitar a subida descontrolada da pandemia", objectivo que o Presidente deu para já como "ganho"; uma segunda, "em que entramos agora", que acontecerá no "mês crucial de Abril" e consiste em "manter a desaceleração do surto", "tratando da maioria dos doentes em casa" e assistindo ao teste do SNS com a subida dos doentes em cuidados intensivos; uma terceira, "mais cedo ou mais tarde dependendo do sucesso da segunda", "ainda enfrentando um número de infectados" e "abrindo para a descompressão possível da sociedade portuguesa"; e uma quarta fase, de controlo da doença a caminho da sua fase final.



O Presidente defendeu que o prolongamento do estado de emergência é necessário ainda para assegurar o sucesso da segunda fase, fazendo referências ao "cansaço" e "ansiedade" das pessoas, muitas fechadas em casa há três semanas. Marcelo deixou um caderno de encargos nesta fase, da responsabilidade de todos em evitarem deslocações – cujas regras foram apertadas neste prolongamento do estado de emergência – à proteção de populações mais expostas nos "lares", nas "ruas" e nas prisões.



Na frente dos presos, o Presidente apontou que espera "bom senso" na utilização da possibilidade de libertar presos para diminuir a concentração de pessoas e o risco nos estabelecimentos prisionais – e acrescentou que usará a sua palavra, incluindo o poder constitucional de indulto.



Marcelo tentou puxar pelo ânimo colectivo – elogiando a capacidade de todos até aqui demonstrada e detalhando o trabalho de profissionais de saúde, agricultores e vários profissionais – mas não escondeu as dificuldades de Abril. O Presidente admitiu que o número de infectados pode chegar a um valor entre 20 a 30 mil pessoas – algo que decorre da progressão do contágio – e apontou que vai "custar" assistir aos efeitos.