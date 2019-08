O Governo decidiu lançar este domingo, através da Entidade Nacional para o Serviço Energético (ENSE), um mapa interativo que permitia mostrar todos os postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) mas a iniciativa está a falhar.

Neste momento, já é possível aceder ao mapa estabelecido pela ENSE, que indica os 320 postos de combustíveis abertos ao público geral e os 54 exclusivos a veículos prioritários. Mas o mesmo esteve indisponível durante várias horas da manhã desta segunda-feira. Nestes, o abastecimento está limitado a 15 litros por viatura, com exceção para os prioritários, em que o abastecimento é ilimitado.



Mais de 900 postos do país com falta de algum tipo de combustível

Enquanto a plataforma do Governo não funcionava, a página lançada pelo grupo de voluntários VOST Portugal, em parceria com a Waze, indica que, às 12h10 desta segunda-feira, 468 postos estavam sem qualquer tipo de combustível (15,8% do total de postos no país), enquanto 471 bombas (15,9% do total) estão sem algum tipo de combustível – entre gasolina, gasóleo e GPL.

Apenas cerca de dois mil de um total de 2955 postos no país continuam sem qualquer falta de combustível. De acordo com a página Já Não Dá Para Abastecer, 599 dos postos de combustível estão sem gasolina, 824 sem gasóleo e 63 sem GPL.