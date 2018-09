A mãe recebeu um telefonema anónimo a exigir 10 mil euros em troca da filha.

A mãe da criança que foi raptada na Amora, Seixal no sábado à tarde confirmou ter recebido um telefonema anónimo a pedir-lhe 10 mil euros em troca da filha, avança o Diário de Notícias, citando uma fonte policial. Não foi especificado o período em que esta recebeu a chamada.



A menina de sete anos esteve desaparecida entre entre as 18h de sábado e as 5h da madrugada, depois de ter sido levada de um parque infantil por um homem que se fez passar por seu familiar. O rapto foi testemunhado por o seu primo de nove anos que também estava no local. A criança acabou por encontrada por um popular na madrugada de domingo, que a levou para um café e depois chamou a polícia.



Apesar de o primo da rapariga e algumas pessoas terem descrito o raptor, as autoridades ainda não conseguiram identificá-lo.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária que o está a investigar como uma suspeita de rapto.