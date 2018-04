O economista é acusado de ter beneficiado a EDP enquanto ministro e de ter recebido €1M do BES. Dos "chifres", às aulas na Universidade de Columbia, resumimos o percurso do ex-ministro.





De ministro a arguido no caso EDP, Manuel Pinho é suspeito de ter beneficiado em mais de 1,2 mil milhões de euros a maior empresa de energia nacional. Mas a justiça investiga também ligações ao saco azul do GES e quatro offshores que poderão constar no processo da Operação Marquês.



Este foi o caminho que Manuel Pinho terá trilhado desde que foi nomeado como Ministro das Economia até à acusação do Ministério Público.



Do BES para o Governo: Manuel Pinho, o ministro



Manuel Pinho foi ministro da Economia e Inovação entre 2005 e 2009. Antes tinha sido responsável pela delegação portuguesa no Fundo Monetário Internacional (FMI), director-geral do Tesouro e presidente da Junta do Crédito Público e fez parte do Conselho de Administração do Grupo Banco Espírito Santo, onde foi responsável pela área de mercado de capitais, até 2004. Da administração do BES, Pinho foi para ministro do XVII Governo Constitucional.



Pinho teve um mandato atribulado com dois acontecimentos que se destacaram: um primeiro em que se dirigiu à China em busca de investimento, em Fevereiro de 2007. "Uma das cinco razões para os empresários chineses investirem em Portugal é a mão-de-obra barata", declarou então o ministro das Finanças, de forma a captar investidores.



Mas o momento que ficaria marcado a ferros no mandato de Pinho aconteceu em Julho de 2009. Francisco Louçã, então secretário-geral do Bloco de Esquerda, questionava o ministro sobre as minas de Aljustrel, durante uma sessão na Assembleia da República. O deputado comunista Bernardino Soares, durante a intervenção de Louçã, atirou a Pinho uma lembrança de que o ministro teria, alegadamente, ido a Aljustrel entregar ao clube de futebol local um cheque de cinco mil euros "passado" pela EDP. Pinho escusou-se a responder com palavras, optando por um gesto: colocou os dedos indicadores de lado da cabeça, imitando chifres. Pinho admitiu ter errado, pediu desculpa e entregou a sua demissão a José Sócrates, primeiro-ministro.



Pelo caminho ficou uma proposta que inspirou o Plano Tecnológico Europeu para a Energia. Em 2010, o Jornal de Negócios noticiou que essa proposta tinha sido utilizada no currículo para conseguir o lugar de professor numa Universidade da Colômbia, paga pela EDP. Esta notícia é citada pelo Ministério Público como indício de relações suspeitas entre Pinho, EDP e Grupo Espírito Santo (GES).



Em 2017, oito anos depois de ter abandonado o XVII Governo, Pinho foi constituído arguido por suspeitas de ter beneficiado em mais de 1,2 mil milhões de euros a EDP. O ex-ministro é ainda acusado de ter entrado no Governo de Sócrates a pedido de Ricardo Salgado (então presidente do Banco Espírito Santo) e ainda suspeito de ter quatro contas offshore, uma delas através da qual recebia pagamentos do BES enquanto ministro.



Manuel Pinho, um ministro a pedido?



O banqueiro José Maria Ricciardi afirmou, durante o seu depoimento enquanto testemunha no caso Operação Marquês, que Manuel Pinho terá sido indicado para tutelar a pasta da Economia do Governo de José Sócrates por Ricardo Salgado.



Segundo o depoimento de Ricciardi, em Fevereiro de 2017, Pinho encontrava-se frequentemente com Salgado durante o período em que foi ministro. Ricciardi diz ainda que Sócrates se reunia regularmente com o "Dono Disto Tudo", durante o seu mandato, igualmente. As reuniões eram feitas com cautelas e ambos costumavam deixar os telemóveis fora das salas onde se encontravam, revelou o banqueiro ao procurador Rosário Teixeira.



Sócrates apressou-se a negar as acusações de Ricciardi, dizendo que todos os encontros com o ex-líder do BES foram de carácter institucional e a pedido do segundo.



A alegada ligação entre o governante e a EDP



Em Julho de 2017, Pinho foi constituído arguido no âmbito da investigação em torno de um alegado esquema de corrupção que envolve a EDP.



O nome de Pinho surgiu pela primeira vez associado à EDP quando, em 2010, foi dar aulas para a Faculdade de Columbia, nos EUA, num curso financiado pela EDP. À altura, o Ministério Público iniciou uma investigação por suspeitas de corrupção sobre alegados benefícios que a EDP terá conseguido com legislação dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual), em barragens da EDP.



Pinho defendeu-se, diz não ter sido beneficiado por qualquer financiamento da elétrica portuguesa no curso criado na Universidade de Columbia, nos EUA, onde foi professor.



"Não fui favorecido pela EDP e sempre tive o cuidado de nunca me envolver profissionalmente com a empresa. Para que fique absolutamente claro, a EDP também nunca me pagou, a mim e à minha família, viagens a grandes cidades, estadias em hotéis de 5 estrelas e avenças, nem deu empregos aos meus filhos", escreveu Manuel Pinho num artigo de opinião publicado no jornal Público, à altura.



No caso EDP, António Mexia, presidente executivo da EDP, e João Manso Neto, administrador da EDP, foram constituídos arguidos por corrupção activa de Manuel Pinho por alegadamente terem pago entre 2010 e 2014 um patrocínio de cerca de 1,2 milhões dólares (cerca de 970 mil euros ao câmbio atual) à Universidade de Columbia para serem criados cursos, seminários e outros conteúdos educativos no âmbito da energia, nomeadamente da energia renovável.



Os pagamentos da ES Enterprises e as três offshores



Entre 2006 e 2012, Manuel Pinho terá recebido dinheiro da Espírito Santo (ES) Enterprises, uma empresa offshore sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o "saco azul" do Grupo Espírito Santo (GES). Esses pagamentos mensais no valor de 14.963,94 euros terão ocorrido mesmo enquanto Pinho era ministro do XVII Governo.



Ao todo, o economista terá recebido mais de um milhão de euros provenientes do saco azul do GES, numa conta offshore atribuída Tartaruga Foundation, com sede no Panamá.



Estes pagamentos levantam uma suspeita sobre Pinho já que é também acusado de ter beneficiado a EDP em 1,2 mil milhões de euros, enquanto era ministro da Economia. Aquando da tutela da pasta ministerial por parte do economista, o Grupo Espírito Santo detinha 3% das acções da EDP, tendo sido, alegadamente, igualmente beneficiado.



Essas transferências para a conta offshore da Tartaruga terão sido realizadas "por ordem de Ricardo Salgado", segundo um despacho dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, consultado pelo jornal Observador.



Para os magistrados, a intenção que motivaram os pagamentos feitos a Pinho é clara: "Beneficiar esses grupos empresariais e a EDP (do qual o BES era accionista) durante o tempo em que exerceu tais funções públicas" no Governo de José Sócrates.



Ao Observador, Manuel Pinho tinha garantido que já não tinha qualquer vínculo com o BES/GES quando aceitou a pasta das Finanças.



O apartamento em Nova Iorque



Manuel Pinho terá utilizado uma sociedade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, a Blackwade, para adquirir um apartamento em Nova Iorque, no valor de cerca um milhão de euros. Esta sociedade terá recebido, indirectamente, cerca de 1,3 milhões de euros da Espírito Santo (ES) Enterprises, avançava o Correio da Manhã, em Março.



"O dr. Manuel Pinho tinha uma residência em Lisboa, detida por uma sociedade portuguesa, que entretanto vendeu; mantém uma residência nos Estados Unidos da América (EUA), em nome de uma sociedade offshore", confirmou o advogado Ricardo Sá Fernandes, encarregue da defesa de Manuel Pinho. O advogado enfatizou à altura, contudo, que "esta é uma prática comum nos EUA, a qual é legal, quer nos EUA, quer na maioria dos países, incluindo Portugal, desde que sejam pagos os impostos, como têm sido".



As outras duas offshores



Os autos do Processo 184/12, consultado pelo jornal Expresso em Abril revelam ainda que Pinho é apontado como beneficiário da Masete 2 e da Mandalay Asset Corp.



Num despacho dos Carlos Casimiro e Hugo Neto, estes instruem o Departamento Central de Investigação e Acção Penal para que os investigadores pesquisem no caso da Operação Marquês - na qual José Sócrates e Ricardo Salgado são arguidos - referências às quatro empresas, "considerando que num dos documentos provenientes do processo BES se associam essas offshores ao arguido Manuel Pinho, que será o seu beneficiário efectivo".