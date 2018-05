Informação foi confirmada à SÁBADO pelo advogado do ex-ministro, Ricardo Sá Fernandes. Defesa pedira nulidade da decisão por Pinho não ter sido informado dos factos de que era suspeito, quando começou a ser interrogado.





O juiz de instrução da investigação das rendas à EDP declarou sem efeito as medidas de coacção aplicadas ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho. Ivo Rosa considerou que houve irregularidades na constituição do ex-governante do Governo de Sócrates como arguido, confirmou a SÁBADO junto do advogado, Ricardo Sá Fernandes.



Esta decisão dá razão ao pedido da defesa de Pinho, que avançara com o pedido de nulidade da decisão. Sá Fernandes alegava que o ex-ministro não fora informado dos factos de que era suspeito, quando começou a ser interrogado.