O Supremo Tribunal de Justiça reduziu esta terça-feira a pena de Manuel Godinho, sucateiro de Ovar, para 13 anos, avança o Correio da Manhã. Godinho era o único arguido do processo Face Oculta que podia recorrer para o Supremo. Armando Vara e José Penedo, o ex-ministro e ex-secretário de Estado do PS, recorrem para o Constitucional.Armando Vara e José Penedo foram condenados a cinco anos de prisão efectiva, pena essa já confirmada pelo Supremo.Recorde-se que o recurso de Manuel Godinho, principal arguido do processo Face Oculta, havia sido remetido para o Supremo Tribunal de Justiça, havendo ainda sete arguidos que recorreram para o Tribunal Constitucional, informou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.(Em actualização)