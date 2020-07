Manuais digitais vão avançar em 10 escolas já no próximo ano letivo

O secretário de Estado da Educação, João Costa, garantiu que, no arranque do novo ano letivo, um grupo de 10 escolas irá avançar com manuais escolares digitais para "fazer uma transição que não é experimentalista e que foi preparada com uma capacitação para aquilo que podem ser os obstáculos".

Em declarações à Rádio Renascença, João Costa diz que a mesma lista não está ainda fechada e que terá "diferentes contextos geográficos, diferentes cenários socioeconómicos de implantação da própria escola".

O objetivo do Governo passa por tentar uma desmaterialização dos manuais já no próximo mês de setembro, "para servirem também um pouco de tubo de ensaio para a escalagem para todos os agrupamentos de uma forma progressiva".