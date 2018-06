A investigação aos incêndios de Pedrógão Grande tem agora um total de dez arguidos. O número aumento com a constituição de mais três pessoas suspeitas de terem responsabilidades nos incêndios de 16 e 17 de Junho de 2017, que mataram 66 pessoas, segundo o Expresso.



Os novos arguidos são o vice-presidente da Câmara de Pedrógão, José Graça, encarregado geral da autarquia, António Castanheira, a engenheira e quadro da Protecção Civil Margarida Gonçalves.





A mesma fonte adianta que os restantes sete arguidos são o segundo comandante distrital da Protecção Civil de Leiria, Mário Cerol, o comandante dos bombeiros de Pedrógão, Augusto Arnaut, o comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, Sérgio Gomes, dois funcionários da Ascendi e dois empregados de empresas subcontratadas para fazer as limpezas e gestão do combustível.