Mais dois casos positivos de coronavírus em Portugal

Na noite de quarta-feira a Direção-Geral da Saúde confirmou mais um caso de infeção por coronavírus no País. Trata-se da primeira mulher infetada em Portugal e do segundo caso na capital.Num boletim divulgado na quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, havia três casos confirmados no norte do país, um no centro e dois na região de Lisboa. De acordo com o mesmo documento, havia ainda 117 casos suspeitos.Dos primeiros seis casos confirmados, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália e de Espanha. Dois casos têm ligação a pelo menos um dos casos confirmados.