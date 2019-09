Depois de terminar a licenciatura, mais de um terço dos alunos do Ensino Superior em Portugal escolheram prosseguir os estudos. De acordo com um relatório da Direção-Geral das Estatísticas da Educação e da Ciência (DGEEC), citado pelo Público, 55% dos mais de 15 mil recém-licenciados em universidades públicas no ano letivo de 2016/2017 inscreveram-se em mestrados, doutoramentos ou especializações.

Em instituições de ensino universitário privado, a percentagem de estudantes que prosseguiu para mestrado foi de 35%, enquanto estudantes de politécnicos públicos e privados em mestrados foi de, respetivamente, 24% e 12%.

O relatório refere que "a maioria tende a permanecer no mesmo subsistema de ensino em que conclui a licenciatura", com taxas de permanência no ensino público de 90% e no ensino privado politécnico de 62%.

Em Portugal, as duas instituições com as percentagens mais elevadas de licenciados que prosseguiram estudos foram a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, com 63% dos alunos a entrarem num novo ciclo de estudos no ano letivo de 2017/2018.