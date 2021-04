Mais de dois milhões de pessoas já receberam uma dose de vacina contra a covid-19

Mais de dois milhões de pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 em Portugal. De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS), 2.015.225 pessoas foram inoculadas com uma dose.







No País, 689.329 pessoas já têm a vacinação contra a covid-19 completa. É 7% da população portuguesa, revela o relatório divulgado pelas autoridades de saúde.O grupo etário em que mais pessoas têm a vacinação completa é o dos mais de 80 anos, com 394.186 vacinados (58% do total). Segue-se o grupo dos 25 aos 49 anos, com 138.923 vacinados (4% do total), e o das pessoas entre os 50 e os 64 anos (84.810 vacinados, 4% do total).Portugal recebeu até agora 2.983.590 doses de vacina e distribuiu 2.679.813.É no Alentejo que existe mais população com a vacinação completa: 11%. Na Madeira, 8% da população tem a vacinação completa. No Centro, o mesmo ocorre com 9% dos residentes. Em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte, 6% da população já se encontra inoculada.