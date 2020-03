Em média, 109 crimes são apagados todos os dias, definitivamente, do registo criminal. De acordo com o Jornal de Notícias , isto acontece por se ter esgotado o prazo legal para constarem do cadastro individual.Alguns crimes - com penas acessórias como a proibição de conduzir - desaparecerem logo após a conclusão da pena. Mas outros crimes, como ilícitos sexuais, apenas desaparecem depois de 25 anos de a pena ser extinta.Dados do Ministério da Justiça, avançados pelo jornal, revelam que entre 2015 e 2018 desapareceram 159.423 crimes do registo individual.