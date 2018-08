A imagem abaixo é a da área ardida até à hora de almoço de dia 6, segundo o sistema europeu de gestão de emergências Copernicus.



O fogo em Monchique já consumiu entre 15 mil e 20 mil hectares de floresta, desde que deflagrou no dia 3 de Agosto. A maior parte da área florestal do concelho é dominada pelo eucalipto, espécie que ocupa 72,4% do território. Trata-se de 13.888 hectares, segundo dados citados pelo jornal Público em Maio de 2018.Segue-se o medronheiro, que ocupa 4.679 hectares, e o sobreiro, com 2.210.Esta segunda-feira, o autarca de Monchique, Rui André, destacou as dificuldades no combate ao incêndio. "Neste momento temos problemas sérios que estamos a tentar re-solver, mas as coisas não estão muito fáceis. Depois de uma noite de muito trabalho, se não tivéssemos uma manhã que trouxe uma nuvem de fumo e impediu os meios aéreos de trabalhar, a esta hora teríamos outra situação", lamentou. O presidente da câmara considerou Caldas de Monchique e Fóia como os locais mais sensíveis às chamas.Às 11h21, o site da Protecção Civil indicava que 1227 operacionais estão a combater o incêndio na Serra de Monchique, auxiliados por 382 meios terrestres e 17 meios aéreos.