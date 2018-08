Autoridades dizem que fogo ainda tem duas frentes activas. Em Santarém, combatem-se três incêndios.

O incêndio de Monchique mantinha, às 8h30 deste domingo, duas frentes de fogo activas. Segundo dados do site da Protecção Civil, são 778 os os bombeiros que combatiam as chamas àquela hora, ajudados por 209 meios terrestres e seis meios aéreos.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro explicou à Lusa que o "vento constante" não ajudou os operacionais no terreno durante a noite e que durante as primeiras horas deste domingo "vai fazer-se o reconhecimento do terreno, com a luz do dia para ver a área no seu todo".



A estrada nacional 266 continua fechada, revelou ainda a GNR. Já a estrada municipal 501, que se encontrava interditada devido ao incêndio que lavra desde sexta-feira na serra de Monchique, foi reaberta por volta das 04h30.



Às 08h35 deste domingo, a Protecção Civil registava 13 ocorrências (3 em curso, 2 em fase de resolução e 8 em fase de conclusão), que estavam a ser combatidas por 1303 homens, 380 meios terrestres e 6 meios aéreos. Além de Mochique, no distrito de Faro, são os três incêndios no distrito de Santarém que mais meios agregam: 380 bombeiros e 125 veículos.



As autoridades mantiveram até à meia-noite de domingo o alerta vermelho em 11 distritos de Portugal Continental. Devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", estão em aviso vermelho até à meia-noite de domingo os distritos de Bragança, Évora, Guarda Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, explicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.



Além disso, em sete destes 11 distritos, o aviso vermelho de calor é agora acompanhado de um aviso laranja para trovoada. Segundo o IPMA, registar-se-á até domingo à noite "ocorrência de trovoada em alguns locais" dos distritos de Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre, com "condições para rajadas de vento fortes".