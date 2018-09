Mais de 50 táxis com pneus furados em Lisboa

Maria SantosHá 19 minutos

Boaaaaaaaaaaaaa. come do que dás. A mim os taxistas em grupo furaram os pneus de meu carro, e mesmo vendo que eu estava com os filhotes pequenos, um deles bébé me roderaram e ameaçaram me bater porque eu, indevidamente, mas porque o sinal de taxi estava tapado por uma árvore estacionei para largar e levar minha mãe ao consultário. Tive que me defender com a maquineta de trocar pneu.