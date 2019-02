Centenas de pessoas reuniram-se este domingo num protesto contra a violência doméstica, que já provocou a morte de nove mulheres desde o início do ano. Os manifestantes caminharam desde o Marquês de Pombal até ao Parlamento, com balões a simbolizar as vítimas, e vão terminar a caminhada com uma concentração à frente do último.

A iniciativa foi organizada por oito pessoas sem filiações políticas através das redes sociais. Surgiu no Facebook após a oitava mulher em nove e vítima do flagelo desde o início de 2019 ter perecido há cerca de uma semana e meia A expectativa é "sensibilizar consciências para os trágicos acontecimentos que estão a decorrer desde o início do ano", explica Joana Marques, uma das organizadoras, citada pelo Jornal de Notícias.

"Temos a plena noção de que esta manifestação pode ser uma gota de água mas é importante para acordar poder político, os nossos decisores e a sociedade. Este é um exercício de cidadania", refere.

Além dos cidadãos, a manifestação conta com representantes políticos do Bloco de Esquerda, PAN e o deputado independente Paulo Trigo Pereira, que saiu do PS há cerca de um mês.