Coronavírus. Mais de 36 mil pedem para fechar escolas

São já mais de 36 mil as assinaturas numa petição online que pede ao Governo para encerrar já as escolas como medida preventiva de combate ao novo coronavírus.





"Perante a situação acutal do SARS-CoV-2 (coronavírus) que provoca a doença - COVID-19, vimos por este meio pedir o encerramento imediato de todas as escolas e instituições de ensino durante um período de, pelo menos, duas semanas", lê-se no texto do abaixo-assinado.Os peticionários defendem que "seria uma irresponsabilidade total do governo, deixar estas instituições abertas perante esta situação, já que não tem facultado informações e procedimentos a adoptar"."O governo deve colocar a saúde e a segurança das crianças acima de tudo e tomar medidas rigorosas para evitar a propagação do Covid-19", argumenta-de no texto, que diz que "Portugal tem uma infraestrutura de saúde frágil e o surto tem de ser abrandado".