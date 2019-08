Mais de 250 bombeiros, apoiados por 74 veículos e seis meios aéreos, combatiam às 15h00 um incêndio que deflagrou hoje em Vale Mourisco, freguesia de Águas Belas, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 15h00, que o fogo continuava ativo, com duas frentes.A mesma adiantou à Lusa que um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, devido a "um escaldão nas pernas".A fonte adiantou ainda que estavam a ser acionados mais meios para o local."Não há povoações em perigo", garantiu o elemento do CDOS.De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo deflagrou pelas 12:04, na freguesia de Águas Belas, e estavam envolvidos no seu combate um total de 257 homens, às 15h00.