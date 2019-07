A reativação do incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde perto de Sobral do Campo, concelho de Castelo Branco, foi dada como dominada hoje às 17h43, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).





"Foi dominada a reativação do incêndio às 17g43, mas vão manter-se no local os 243 operacionais e cinco meios aéreos até ao final da operação", explicou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco à agência Lusa.O incêndio tinha reativado hoje às 15h31 e chegou a ser combatido por nove meios aéreos e 243 operacionais apoiados por 63 viaturas.O incêndio deflagrou na quarta-feira pouco depois das 15h00, próximo da localidade de Sobral do Campo, em Castelo Banco, num povoamento florestal.