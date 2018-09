Mais de 170 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo perto da Serra da Estrela

O fogo tem uma frente activa e não há casas em risco.

Mais de 170 operacionais e sete meios aéreos estavam, às 16h05 deste sábado, a combater um fogo que deflagrou na Covilhã, perto de uma das encostas da Serra da Estrela, informou a Protecção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco explicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 14h42, sendo que lavra numa zona de mato e floresta.



Segundo a informação, o fogo tem uma frente activa e não há casas em risco.



No terreno estavam, às 16h05, 174 operacionais, que contam com o apoio de 47 viaturas e sete meios aéreos, cinco deles pesados.