A lei define que se deve atribuir um médico de família a todos os bebés que nascem. Os centros de saúde garantem precisar de mais 403 clínicos para resolver a situação.

Em Setembro de 2016 entrou em vigor o projecto Nascer Utente, que deveria atribuir a todos os bebés que nascem um médico de família. Contudo, segundo dados avançados esta quinta-feira pelo Público, mais de 136 mil crianças e jovens menores de 18 anos não têm médico de família atribuído. Inclusive, desde 1 de Janeiro até ao início de Março deste ano, cerca de mil recém-nascidos estavam na mesma situação.

Os centros de saúde garantem precisar de mais 403 clínicos para resolver a situação.

Estes dados são revelados após perguntas enviadas pelo Bloco de Esquerda, no início de Março, aos 55 agrupamentos de centros de saúde (Aces) do país. Esta foi a segunda vez que os bloquistas tentaram perceber se a lei de Setembro de 2016 está a ser cumprida.

Já em Maio do ano passado, o Bloco perguntou aos centros de saúde quantos recém-nascidos e quantas crianças até aos 18 anos não tinham médico atribuído – desde a entrada em vigor do projecto. Nessa altura, 4098 bebés e 108 mil crianças estavam nessa situação.

"Os números resultantes das perguntas de 2017 eram claramente preocupantes. Houve uma evolução, mas a lei continua longe de ser cumprida. Temos quase mil recém-nascidos sem médico de família atribuído e houve uma evolução negativa quando olhamos na idade pediátrica. É preciso encontrar uma solução, porque nestas idades é particularmente importante, sobretudo nos primeiros anos de vida, haver um acompanhamento mais regular e uma maior vigilância. O que nos preocupa é que, não estando atribuído um médico a estes recém-nascidos, crianças e jovens, esta vigilância esteja a ser prejudicada", disse ao jornal o deputado do BE, Moisés Ferreira.



O que define a lei em vigor

Regulamentada e em vigor desde Setembro de 2016, a lei que criou o projecto Nascer Utente define que a inscrição das crianças no âmbito do Projecto Nascer Utente é efectuada de forma automática pela instituição com bloco de partos, na lista de utentes do médico de família da mãe e/ou pai, prevalecendo a da mãe, no caso dos pais se encontrarem inscritos em listas diferentes".

Caso os pais não tenham médico de família, a lei estipula ainda que a maternidade "deve comunicar" o nascimento "ao coordenador da unidade funcional [Unidade de Saúde Familiar (USF) ou Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)] mais próxima da residência da criança, o qual deve proceder à inscrição da mesma na lista de utentes de um médico de família".

Contudo, o mesmo não está a acontecer. "O Governo não pode ficar só por anunciar legislação sem se preocupar que ela seja cumprida. Tem de fazer cumprir a lei para os recém-nascidos e tem de fazer mais para contratar médicos de família, garantindo que os mais novos e os mais idosos, pela carga de doença, têm prioridade. Infelizmente, o Governo parece ficar mais pelos anúncios, não vai ver o que está a ser cumprido no terreno e no último ano e meio tem contribuído negativamente para a não resolução do problema com atrasos nos concursos para a colocação de médicos de família", disse o deputado.

Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Família, defende que "devia estar a ser garantida a vigilância que fica perdida sem um médico de família atribuído". Para o clínico, as consultas dos 5/6 anos e dos 12 anos são fundamentais.

Segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, no final de Janeiro de 2018 havia 723 mil utentes sem médico de família.