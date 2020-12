Maioria dos profissionais de saúde já aceitou vacinar-se

Enfermeiros, médicos e auxiliares estão a aderir à vacina contra a covid-19, que começará a ser ministrada já no domingo, 27 de dezembro, avança o Jornal de Notícias . Os cinco hospitais envolvidos nesta "fase simbólica", nas palavras da ministra da Saúde, estão a perguntar aos profissionais de saúde se querem ser vacinados a partir do dia 27. A resposta inicial, disse Marta Temido, permite "encarar com grande expectativa a adesão dos profissionais de saúde".