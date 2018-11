Dos 500 mil portugueses que emigraram durante a crise, entre 2010 e 2015, 350 mil terão regressado a Portugal, estimou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Olhando para os números das saídas e dos regressos de 2016 e 2017, dos cerca de 500 mil portugueses que saíram entre 2010 e 2015, poderíamos apontar para um regresso ao país de 350 mil", afirmou à agência Lusa José Luís Carneiro.



Acrescentou que 60% dos portugueses que saíram do país "voltaram em períodos inferiores a um ano", adiantou, defendendo que "são cada vez mais os portugueses que querem regressar à sua terra de origem".



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas falava à margem da cerimónia de assinatura de um acordo para a criação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e o Município da Lourinhã, no distrito de Lisboa.



Por comparação aos 80 mil que saíam todos os anos em média, o governante estimou uma quebra nas saídas de 20 mil portugueses, de acordo com estatísticas divulgadas este ano, e de 10 mil em 2017, por comparação a 2016.



Tendo em conta o regresso regular dos emigrantes aos países de origem, o Governo tem vindo a adotar medidas nesse sentido, como a criação dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante, o ensino do português à distância, o registo do viajante para dar proteção consular aos cidadãos que estão em mobilidade e a modernização dos serviços consulares preparando-os para sociedade da digitalização.



No orçamento de Estado para 2019, o Governo tem previsto medidas fiscais e está a preparar um "plano mais vasto" para apoiar os emigrantes portugueses que queiram regressar".