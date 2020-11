Maioria dos assassinatos conjugais é premeditada

O casal, homem e mulher, ambos brancos e portugueses entre 41 e 60 anos, vive no mesmo lugar com os filhos. Os dois têm emprego, mas as finanças são más ou remediadas. Ele tem tipicamente pouca instrução – o ensino básico – e já mostrou comportamentos de ciúmes, perseguição e controlo. Chegou a fazer ameaças de morte. É provável, mas não seguro, que tenha antecedentes criminais. Ela avança para a separação ou mostra apenas que quer seguir esse caminho. Ele, tendencialmente no primeiro trimestre do ano, planeia o homicídio, que acontece quando ainda estão juntos ou logo no primeiro mês de separação. O assassinato acontece em casa, provavelmente à noite, com uma arma de fogo legalizada ou uma faca, tipicamente de cozinha. Se tiver cometido o crime com arma de fogo, a probabilidade de se suicidar nas horas seguintes é alta.

Este é um retrato possível da situação mais provável de homicídio conjugal, traçado no relatório "Homicídios nas Relações de Intimidade", publicado pela Polícia Judiciária (PJ). O documento compila e analisa a informação resultantes dos inquéritos abertos pela PJ por homicídio conjugal entre 2014 e 2019, cinco anos com 128 assassinatos desta natureza. Em 116 ocasiões (87%) a vítima foi mulheres. Em 91% dos casos, o autor foi um homem. Em todos os crimes analisados houve 10 pessoas que morreram e não faziam parte do casal: vizinhos, familiares ou amigos.

O relatório contém várias ressalvas sobre a falta de homogeneidade dos dados ou mesmo a falta de informação sobre alguns elementos (como o grau de instrução) e ressalva que o retrato acima descrito como mais provável não exclui outros cenários. Ainda assim, a bateria de dados permite perceber alguns padrões neste tipo de crime, além do sexo de quem o pratica e de quem é alvo.

Em termos de idades este é um crime com maior prevalência na meia-idade: pouco mais de metade (52%) dos autores tinha entre 41 e 60 anos, assim como as vítimas (50%). É um crime menos frequente nos mais novos: das 111 mulheres mortas nos cinco anos em análise, um quarto (28 pessoas) tinha menos de 40 anos. O relatório refere que há uma "baixa percentagem" de inquéritos abertos pela PJ em que a idade do autor e da vítima são muito diferentes. A esmagadora maioria (95%) das vítimas e dos homicidas são caucasianos e portugueses.



O tempo como factor de risco

Na maioria dos inquéritos referidos pela PJ, vítima e autor do crime eram casados (47%), viviam juntos (23%) ou já tinham vivido juntos (13%). O factor tempo conta. "Apurou-se que o cometimento do crime ocorre mais em relações que se encontravam atuais do que em relações passadas, à data do crime", lê-se no relatório. O primeiro mês de separação pode ser um período particularmente perigoso – um "risco acrescido", lê-se no relatório.

É sobre o grau de instrução e a profissão que a falta de informação parece ser maior. Ainda que com esta ressalva, o relatório da PJ aponta algumas pistas. A "situação prevalecente" é de que vítimas e autores do crime estejam empregados. Os empregos parecem ser menos qualificados, sobretudo nas vítimas. Os autores têm tipicamente baixa instrução: um terço tem apenas o primeiro ciclo ou menos, por exemplo.

O grau de instrução parece ter influência na forma do crime, sugerem os dados. "Regista-se, nos autores com o 1º ciclo de escolaridade, uma maior utilização da arma de fogo e do esganamento", aponta o documento. "O recurso à arma branca predomina em todos os graus de instrução", acrescenta.

A arma branca – "em particular o recurso à faca da cozinha" – foi o meio mais comum para executar os assassinatos, representando um terço do total. É um peso marginalmente superior ao do uso de pistolas e de caçadeiras (com o uso desta a crescer desde 2017). Mais de metade dos crimes ocorreram entre as 20 horas e as seis horas da manhã e quase 70% foram em casa dos dois ou da vítima.

O tipo de arma está correlacionado com o suicídio dos autores, opção que só é escolhida pelos homens. Um terço dos autores de crimes suicidaram-se logo após o crime ou nos dias seguintes, com o relatório a notar "uma associação estatisticamente significativa" entre o uso de arma de fogo no crime e o suicídio do autor. Em 2014 o número de suicídios foi o maior: 54% dos autores mataram-se a seguir a matar. Na maioria dos casos (68%), as armas de fogo estão legalizadas.

Mais de metade dos crimes analisados (57%) foram premeditados, com a PJ a assinalar uma relação forte entre a premeditação e a existência de um processo de separação. Em 54% dos casos, o homem já tinha ameaçado a mulher. Em 73% dos casos, a vítima já tinha sofrido um historial de ciúmes, perseguição e controlo. Em dois terços dos casos este comportamento traduzira-se em violência física e verbal prévias.

O relatório descreve a evolução da moldura penal para este tipo de crime e faz um balanço das penas aplicadas no universo dos inquéritos abertos pela PJ. Em um terço dos casos o autor suicidou-se a não houve procedimento criminal. Nos casos em que houve julgamento e se conhece a sentença (metade do total), as penas entre os 15 e os 20 anos representam 54% do total. Um terço foi sentenciado a pena de prisão entre os 20 e os 25 anos. Cerca de um décimo aguarda julgamento em prisão preventiva, 2% foram considerados inimputáveis e em 4% dos casos não há registo na Direcção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.



Mais de 500 mulheres foram mortas em contextos de violência doméstica ao longo dos últimos 15 anos, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).