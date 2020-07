MAI abre inquérito a morte de bombeiro em fogo na Serra da Lousã

O Ministério da Administração Interna (MAI) abriu um inquérito ao incêndio na Serra da Lousã que provocou, no sábado, a morte a um bombeiro. A informação foi confirmada à Lusa por fonte do gabinete do ministro Eduardo Cabrita.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou, "com profunda consternação", a morte de um bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, no combate a um incêndio na Lousã.

Também o primeiro-ministro, António Costa, lamentou o "trágico falecimento" do bombeiro. "Foi com profundo pesar e consternação que tomei conhecimento do trágico falecimento do bombeiro voluntário José Augusto Dias, que combatia um incêndio na serra da Lousã, assim como dos soldados da paz que ficaram feridos naquele combate e a quem desejo boa recuperação", lê-se numa nota do gabinete do primeiro-ministro.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também expressou pesar pela morte do "chefe José Augusto" e em nome do Governo endereçou "sentidos pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo".

O incêndio, que mobilizou 250 operacionais e 70 veículos, foi dominado pelas 21h00.