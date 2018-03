CDOS de Évora, a mulher morreu.

Uma mãe e duas crianças, de oito e catorze anos, foram encontradas inconscientes este domingo numa casa em Borba, no distrito de Évora, devido a uma intoxicação de monóxido de carbono. Segundo o A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã. O alerta foi dado pelo pai às 10h52. A GNR foi chamada ao local e arrombou a porta da habitação, tendo-se deparado com o cenário.O helicóptero do INEM que foi acionado já chegou ao local com o objectivo de transportar a menina mais nova para o Hospital de Évora, onde já se encontra a irmã mais velha, devido aos graves ferimentos.A progenitora foi transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Estremoz em estado considerado crítico.Até ao momento, não há indicação se o ocorrido foi um acidente ou se terá sido a mãe.