O Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano, a principal obediência maçónica em Portugal, cancelou as eleições previstas para 6 de junho, ficando uma nova data dependente da evolução do surto de coronavírus. Com o confinamento obrigatório, decretado pelo estado de emergência, algumas lojas têm realizado sessões virtuais, através de programas como o "Skype", "Zoom" ou o "Microsoft teams". Porém, numa comunicação aos maçons, o Grande Oriente Lusitano proibiu a realização de rituais, devendo tais sessões "devem manter-se estritamente no âmbito das relações fraternas e de amizade".Tudo porque, segundo a comunicação a que a SÁBADO teve acesso, "tais plataformas procedem a` gravação de som e imagem de todas as sessões que nela decorrem". Daí que todos os irmão tenham sido advertidos de que "os encontros virtuais de Obreiros de uma Oficina devem manter-se estritamente no âmbito das relações fraternas e de amizade, não se devendo, em caso algum, seguir qualquer Ritual, usar paramentos, referir cargos ou nomes simbólicos".