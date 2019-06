Um novo modelo de aviões da TAP, o Airbus A330neo, está a registar episódios de má disposição, enjoos e vómitos entre tripulantes e passageiros. De acordo com a TSF, o último destes casos aconteceu na semana passada com um voo para o Brasil em que a tripulação se sentiu mal no final da viagem.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) confirmou a situação à rádio e adiantou que recebeu relatos de ocorrências dentro destas aeronaves da TAP, estando a trabalhar com a empresa para perceber a origem dos problemas.

O problema destes aviões, segundo a TSF, pode estar relacionado com a renovação insuficiente do ar dentro da aeronave, o que faz com que este se degrade gradualmente e provoque indisposições no final de viagens de longa duração, geralmente intercontinentais.

A situação já originou cerca de uma dezena de relatos ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), confirmou a presidente, Luciana Passo. "Fomos informados de que os relatos que tinham chegado da TAP estavam a ser analisados, tal como os motores e as medições, e que no final de julho haveria, eventualmente, conclusões, mas que até agora o que tinham conseguido apurar é que nada de extraordinário se passava e que os elementos recolhidos estavam dentro da normalidade e legalidade", afirmou à TSF.

O sindicato e o Sindicato de Pilotos e dos Tripulantes de Cabina foram convidados para uma reunião em França com os engenheiros da Airbus que já tinham sido previamente interrogados sobre o que se passava com o modelo A330neo.

Mas os episódios de má disposição, enjoos e vómitos continuaram a aparecer. A TAP garantiu, em resposta à TSF, que o "A330neo é um avião com todas as certificações" e "total segurança" e que as "cabinas fabricadas de forma a prevenir qualquer tipo de contaminação do ar", sem confirmar ou desmentir a situação.

"Os testes já realizados, tanto pela TAP, como pela Airbus, não permitem estabelecer qualquer correlação entre estes episódios e uma hipotética, mas não demonstrada, deficiência na circulação e renovação de ar", adiantou à rádio.