É um dia de grande satisfação, estamos entusiasmados com aquilo que conseguimos em todo o país. Começámos como desconhecidos, terminamos como esperança do PSD. Vamos esperar resultados com humildade e de forma democrática e já ganhámos semente de esperança no PSD", disse o porta-voz Nuno Freitas. "Todos os dias de eleições no PSD são hora de mudança. Estamos satisfeitos e queremos agradecer a todos os 40 mil votantes que votaram e envolveram-se nesta discussão, participando num momento de mudança da vida do PSD", acrescentou ainda.

presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do

,

, tudo aconteceu depois de uma alteracação durante as votações para as diretas sociais-democratas deste sábado: a mesa aceitou um votante que apresentou apenas o cartão de militante, sem mostrar o cartão do cidadão.

O delegado de

, Manuel Alonso, questionou a mesa e terá, então, sido afastado com alguma agressividade por parte de outros elementos. O mandatário da candidatura de Rui Rio em Lisboa, Paulo Ribeiro, apresentou queixa formal.





A luta pela liderança do PSD parece resumir-se ao atual líder, Rui Rio, e ao antigo líder parlamentar, Luís Montenegro . Com mais de 1200 votos apurados, é Rio que lidera a corrida à presidência do partido (50,91%), seguido de Montenegro (44,03%). O atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz , fica-se pelos 5,07% dos votos.Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se no dia 18, entre os dois candidatos mais votados.A candidatura de Miguel Pinto Luz foi a primeira a reagir aos resultados. "Os militantes sociais-democratas deslocaram-se, este sábado, às urnas para escolher o novo líder. As urnas estiveram abertas entre as 14h00 e as 20h00. O novo regulamento de quotas aprovado em julho - e que implica que apenas o militante conhece a referência de multibanco necessária ao pagamento da sua quota - marcou toda a campanha interna, com a direção de Rui Rio a defender o objetivo de impedir "a vigarice" de pagamentos massivos e Montenegro a contestar que se tenham introduzido novas regras em cima do processo eleitoral, tendo apelado a que todos os militantes (com ou sem quotas em dia) pudessem votar.A polémica levou mesmo o ex-presidente do PSD/Madeira, Alberto João Jardim , a anunciar que ia impugnar as eleições internas por considerar que o caderno eleitoral regional é ilegal. "Acho isto um episódio lamentável porque o PSD aqui está a dar um ar perante o país de continuar-se no tempo das 'chapeladas' e da Francisquinha que paga 200 quotas a um. Isto não é um partido assim", disse.O dia eleitoral ficou marcado por um outro episódio que levou oEm atualização