Luís Nazaré demite-se do Benfica

Luís Nazaré demitiu-se de presidente da mesa da assembleia geral do Benfica. Ao fim de 10 anos, sai em rotura total com a direção em relação ao modelo das próximas assembleias. Fonte ligada ao processo garante ao nosso jornal que Nazaré entende que esta era a única atitude possível tendo em conta os desacordos manifestos com a posição defendida pela direção. Na carta a que o Record teve acesso, pode ler-se:

"Venho por este meio apresentar a minha resignação ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. A razão é a insuperável incompatibilidade de posições com a Direcção acerca do formato e do sistema de sufrágio da próxima Assembleia Geral do Clube. Face ao actual contexto, só o modelo digital assegura as normas sanitárias e a participação alargada dos sócios do Sport Lisboa e Benfica – é este o meu entendimento. Creia V. Exª que foi para mim uma honra ter exercido, durante mais de dez anos, as funções que agora cesso. Desejo ao nosso Clube os maiores sucessos."