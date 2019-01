Foi um Luís Montenegro de "consciência tranquila" e com a convicção que acordou um "giante adormecido" aquele que reqagiu, esta sexta-feira, à aprovação da moção de confiança ao presidente do PSD, Rui Rio. Na declaração perante os jornalistas, o antigo líder parlamentar social-democrata prometeu reserva nas intervenções públicas quanto às divergências que mantém com Rui Rio.

"Estou de consciência tranquila, disponibilizei-me para o meu país e para o meu partido numa hora difícil. A minha iniciativa teve um efeito inegável: acordei um gigante adormecido", afirmou Montenegro, num hotel em Espinho, convicto de que "nada vai ficar na mesma".

Luís Montenegro admitiu, "sem hipocrisia", que mantém divergências estratégias com o presidente do PSD, mas garantiu que, a partir de agora, não irá expressá-las nas suas intervenções públicas. "Deixarei todo o espaço de intervenção política à direção do PSD, aproveitarei a minha intervenção pública para fazer um combate cerrado ao Governo, ao primeiro-ministro António Costa e ao PS por tudo aquilo que tem feito ou não tem feito no País", assegurou.

Para o antigo líder parlamentar do PSD, o partido terá, a partir de agora, melhores condições para garantir "unidade interna", "uma oposição firme e efetiva" e concentrar-se em conquistar "uma terceira vitória nas legislativas de forma consecutiva", que apontou como grande objetivo eleitoral deste ano.

Durante a madrugada, à saída do Conselho Nacional do partido, Rui Rio disse esperar que a partir de agora "remem todos no mesmo sentido", para ver se o PSD recupera e ganha as eleições, e desejou que possa haver paz no partido.



"Neste momento, já é claro que o PS pode perder as próximas eleições, o que ainda não é claro é que o PSD as possa ganhar. Isso é o que nós temos que fazer, é essa a tarefa que temos pela frente. Metade está feita, o PS pode perder, agora nós temos que construir a possibilidade de a ganhar. E espero que a partir de agora remem todos no mesmo sentido para ver se o PSD recupera", afirmou.

"Eu legitimidade para liderar o partido tive sempre porque ganhei as diretas, agora naturalmente face a este tumulto que houve recentemente, este resultado é um resultado importante, porque é um resultado um pouco superior, apesar de tudo, àquele que tive nas diretas. Eu tive cerca de 55% e agora cerca de 60%, portanto, é naturalmente uma ajuda", sublinhou. "Mas, acima de tudo o que era preciso é que agora houvesse uma paz no partido para que nós pudéssemos fazer o papel que nos compete de construir uma alternativa ao governo do PS", disse ainda.Questionado sobre se espera que o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro , que o desafiou a convocar diretas, esteja ao seu lado nas eleições que se avizinham, Rui Rio defendeu que "não pode pedir isso", pede apenas que o deixem trabalhar. "Quem não quiser, quem não se sentir completamente à vontade, tem essa liberdade. Eu não posso pedir. Agora o que eu posso pedir é que as pessoas deixem fazer o trabalho com alguma tranquilidade e não haja permanente ruído como tem havido porque, assim, naturalmente não é possível. Eu penso que este Conselho Nacional e esta moção de confiança para esse feito é clarificadora e, portanto, é isso que agora eu espero que aconteça", declarou.