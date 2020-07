Luís Filipe Vieira ouvido em investigação da Autoridade Tributária

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ouvido no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube. Em causa estarão questões fiscais relacionadas com o IVA e o IRC, explicou fonte oficial à SÁBADO. O jornal desportivo A Bola avança esta terça-feira que Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídos arguidos no âmbito da Operação Saco Azul, mas o clube não confirma esta informação.

Segundo o diário desportivo, serão inquiridos esta terça-feira o administrador Domingos Soares de Oliveira e o diretor financeiro, Miguel Moreira. Em causa estão despesas justificadas com pagamentos de serviços que alegadamente nunca foram prestados ao Benfica. O Benfica diz que não comenta processos a decorrer em justiça.



Em 2018, a Autoridade Tributária alertou para a faturação excessiva de uma empresa de consultoria informática. Em causa estão 1,8 milhões que terão saído das contas da Benfica, SAD, durante seis meses, para pagamento de serviços que alegadamente nunca foram prestados. Foram então realizadas, pela Polícia Judiciária, buscas no clube, tendo sido analisados documentos na tentativa de encontrar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.



Notícia atualizada às 8h30 com declarações do clube.