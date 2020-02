A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa suspeito de fraude e lavagem de dinheiro Só nos negócios de 15 transferências de jogadores do FC Porto, o fisco pode ter sido enganado em 20 milhões de euros. Há 20 empresas e agentes sob suspeita nos casos das transferências de Falcao, Jackson Martínez, Casillas, Mangala, Danilo e outros. - Portugal , Sábado.

As investigações nos processos do futebol cruzam agora clubes e transferências de atletas. No Benfica visam-se clubes estrangeiros e empresas de intermediação por causa de jogadores como, por exemplo, André Carrillo, Pizzi, Jiménez, Júlio César, Ola John e Jonas. Asabe que o clube e Luís Filipe Vieira são dois dos alvos privilegiados da investigação. No Braga, os agentes do fisco já recolheram indícios importantes de negócios cruzados com o Marítimo. Em 2017, Dyego Sousa (hoje no Benfica ), Fransérgio e Raúl Silva assinaram pelo Braga, que anunciou ter pago 1,250 milhões de euros ao Marítimo por 75% do passe de Fransérgio e mais 296 mil euros por igual percentagem de Dyego Sousa, que estava em fim de contrato com o clube insular – António Salvador revelou que, apesar da situação contratual do jogador, preferiu negociar o avançado com Carlos Pereira, presidente do Marítimo, com quem ainda viria a fechar, mais tarde, a contratação de Raúl Silva. Em 2018, o Braga também contratou o central Pablo Santos, tudo transferências que estão a ser vistas à lupa pelos investigadores.Outra transferência suspeita concretizada por António Salvador e, porventura a mais sonante, é a do avançado Éder, o herói do Euro 2016 e que hoje joga no Lokomotiv de Moscovo.