"Há inúmeras situações em que o comentário televisivo mais parece as televendas. Influenciar opinião pública é legítimo, mas não ao serviço de interesses desconhecidos, é apenas publicidade enganosa", aponta Paulo Morais, um velho crítico da existência de comentadores cm ligações a empresas nos mais variados órgãos de comunicação social. Porque, argumenta o presidente da Frente Cívica, enquanto o enquadramento político dos comentadores é relativamente conhecido, as ligações económicas escapam, por norma, ao radar do público.""Os espetadores deveriam ser informados dessas ligações" no oráculo, na ficha técnica, refere Morais. Aconta-lhe que fazem os comentadores Jorge Coelho, António Lobo Xavier, Luís Marques Mendes, Pedro Norton ou Paulo Portas quando são confrontados com temas em que têm interesses?