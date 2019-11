condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas" apresentado pelo PCP (Voto n.º 54/XIV/1.ª). Esta abstenção mereceu um comunicado de crítica por parte do Grupo de Contacto do LIVRE que escreve: "O texto apresentado pelo PCP colhe uma posição favorável por parte da direção do partido Livre".

preocupação com o sentido de voto da deputada Joacine Katar Moreira, em contra-senso com o programa eleitoral do LIVRE e com o historial de posicionamento do partido nestas matérias

União Europeia, à semelhança do que já foi feito por uma boa parte da comunidade internacional, reconheça finalmente o Estado da Palestina. No entanto, caso esse reconhecimento continue a ser protelado, achamos que

Portugal deve avançar em nome próprio e reconhecer a Palestina como um Estado soberano".



O partido diz mesmo que apenas esse reconhecimento "pode permitir um cenário de paz e coexistência na região e condições de vida dignas para os palestinianos".

A deputada eleita pelo Livre Joacine Katar Moreira absteve-se de votar num voto de