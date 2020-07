Covid-19: Lisboa não registava tão poucos casos desde 24 de maio

Lisboa e Vale do Tejo não registava tão poucos casos de covid-19 num dia desde 24 de maio. Foram 143 os novos infetados registados na região de Lisboa, cerca de 61% do total de Portugal – a percentagem mais baixa de casos em relação ao resto do país desde 19 de maio. A última vez em que a área que engloba a capital teve menos de metade dos casos em Portugal foi a 10 de maio.

Depois de várias semanas a registar sempre mais de 70% dos casos do país, Lisboa e Vale do Tejo desceram pela segunda vez deste número em quase dois meses. O outro dia que acumulou menos de 70% dos casos em LVT foi 22 de junho, quando apenas foram registados 164 casos na região e 95 no resto do país.

No entanto, todos os seis óbitos registados esta sexta-feira foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. A região registou, desde o início de julho, 74 vítimas mortais causadas pela covid-19, cerca de 80% das 92 mortes registadas em todo o país. A região do Alentejo, depois do surto em Reguengos de Monsaraz, registou 11 óbitos, o Norte registou cinco óbitos e o Centro cinco.

Este é o quinto dia desde o início do mês em que Lisboa e Vale do Tejo regista a totalidade das vítimas mortais num dia. Em junho, o mesmo aconteceu por oito vezes.