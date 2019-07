O Governo aprovou um Plano de Reabilitação de Património Público para Arrendamento Acessível que vai mobilizar prédios públicos distribuídos por todo o país, que estão devolutos e que, depois de reabilitados, serão colocados no mercado com rendas acessíveis. O financiamento será do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.